- In 2022, salariații romani vor avea dreptul la 15 zile libere, adica sarbatorile legale, conform Codului Muncii. In alte state europene, angajații nu sunt chiar atat de norocoși. In Spania, sunt 12 sarbatori naționale anul viitor, in timp ce in Germania doar noua.

- Romanii vor avea, anul viitor, 15 zile libere legale, conform Codului Muncii, dar noua vor fi in timpul saptamanii, fata de sapte in 2021 si 11 in 2020. Zilele libere legale in 2022 sunt: * 1 si 2 ianuarie (prima si a doua zi de Anul Nou) – sambata si duminica; * 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor…

- ZILE LIBERE 2021: Romanii mai au o mininivacanța in timpul saptamanii. Sarbatorile legale din noiembrie și decembrie Romanii vor avea parte de o noua minivacanta de doua zile la sfarșitul lunii noiembrie, inceputul lunii decembrie. Urmatoarea sarbatoare religioasa importanta este pe 30 noiembrie 2021,…