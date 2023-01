Zile libere în plus pentru salariaţii români. Cine beneficiază de repaus, peste concediul normal, în 2023 Angajatii romani au dreptul la cateva zile libere, platite, pe care angajatorul este obligat sa le respecte, in afara de perioadele din an in care oamenii isi iau concediile „normale”. Asadar, se mai acorda zile pentru evenimentele familiale importante, precum nunțile sau inmormantarile, zilele libere pentru urgențele familiale sau zilele libere pentru rezolvarea altor situații […] The post Zile libere in plus pentru salariatii romani. Cine beneficiaza de repaus, peste concediul normal, in 2023 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

