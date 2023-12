Zile libere în 2024. Când pică minivacanțele Pe langa cele 17 zile libere legale pe care romanii le au in 2024, Guvernul va adauga trei minivacanțe, de 1 Mai, de Sfanta Maria și de Craciun. Potrivit proiectului de HG aflat joi pe masa Executivului, se adauga 3 zile libere la cele 18 existente deja, pentru a se face punte cu sarbatori legale. […] The post Zile libere in 2024. Cand pica minivacanțele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

