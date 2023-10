Zile libere de Revelionul 2023-2024. Câte zile pot petrece românii In acest an, data de 31 decembrie pica intr-o zi de duminica. Astfel, noul an, respectiv 2024, va incepe intr-o zi de luni. Petrecerea dintre ani, noaptea de Revelion va aduce romanilor doua zile libere. Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt considerate zile libere din punct de vedere legal. Angajații din Romania se vor intoarce la munca pe 3 ianuarie 2024. In aceste condiții, romanii vor beneficia de o mini-vacanța de 4 zile cu ocazia Revelionului din 2024, care incepe de pe 30 decembrie 2023 (sambata) și se incheie pe 2 ianuarie 2024 (marți) – ultima zi libera, legala, de Revelion. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2024, romanii castiga doua zile libere fata de 2023. Din pacate, veștile nu sunt ait de bune, pentru ca șapte dintre totalul de libere legale vor pica in weeekend. Chiar și așa, in anul 2024 vor fi destule zile libere legale. Mai precis, este vorba despre 17 zile in care romanii vor avea […]…

- Zilele libere sunt așteptate an de an de fiecare dintre noi, astfel ca mulți doresc sa le știe din timp pentru a iși putea face planurile. Din pacate, anul 2024 nu promite sa fie la fel de bogat in posibilitați de zile ”punte”, adica de combinare a zilelor libere legale cu weekend-uri ca 2023. Haide…

- Urmatoarea minivacanta din Romania este de 1 Decembrie. Romanii au liber de la stat inca de pe 30 noiembrie, atunci cand este celebrat Sfantul Andrei, intr-o zi de joi. Pentru angajatii romani se va lega ziua de 30 noiembrie, joi, cu sambata si duminica, apoi cu ziua de luni, cea de 1 Decembrie. Astfel,…

- Romanii vor avea o noua minivacanța, tot de patru zile libere, cum a fost si cea de Sfanta Maria, in perioada urmatoare.Urmatoarea minivacanta din Romania este de 1 Decembrie. Romanii au liber de la stat inca de pe 30 noiembrie, atunci cand este celebrat Sfantul Andrei, intr-o zi de joi. Pentru…

- Romanii care lucreaza la stat vor mai avea parte de inca o minivacanta pana la sfarsitul anului, cum a fost si cea de Sfanta Maria.Urmatoarea minivacanta din Romania este de 1 Decembrie. Romanii au liber de la stat inca de pe 30 noiembrie, atunci cand este celebrat Sfantul Andrei, intr-o zi de joi.Pentru…

- Bugetarii care lucreaza in sistemul de stat vor mai avea in 2023 inca patru zile libere de la stat. Astfel, romanii care lucreaza la stat vor mai avea parte de inca o minivacanta pana la sfarsitul anului. Urmatoarea minivacanta din 2023 este cea de 1 Decembrie Urmatoarea minivacanta din Romania este…

- Anul 2023 a fost un an cu noroc pentru romani, in ceea ce privește zilele libere legale și posibilitatea de a face ”punți” pentru a obține minivacanțe. In anul 2024, situația nu va fi la fel de buna, asta pentru ca multe zile libere legale vor pica in weekend sau chiar in mijlocul saptamanii și va fi…

- Minivacanța , in mai puțin de o luna, va fi posibila datorita sarbatorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria) 2023, cu cruce roșie, care pica intr-o zi de marți, 15 august.Sfanta Maria, zi libera legala printr-o decizie a Guvernului De la finalul anului 2022, Guvernul a decis sa…