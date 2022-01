Zile libere de la stat în 2022. Românii vor avea parte de o minivacanță în ianuarie La sfarșitul acestei saptamani urmeaza o minivacanța de trei zile pentru bugetari. Luni, 24 ianuarie 2022, este Ziua Unirii Principatelor Romane și este declarata zi libera, conform Codului Muncii. Astfel, romanii vor avea parte de 3 zile libere: sambata, duminica și luni. Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita pe data de 24 ianuarie, este inclusa din 2016 pe lista zilelor libere legale din Codul muncii. In aceasta zi, salariații primesc liber de la angajator. De asemenea, elevii și studenții nu vor efectua cursuri in aceasta zi. La 24 ianuarie 2022 se implinesc 163 de ani de la Unirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

