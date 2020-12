Zile libere de Crăciun și Revelion 2021. Cât va dura, de fapt, mini-vacanța de sărbători Mai sunt doar cateva zile pana la venirea Craciunului si a Revelionul iar romanii si-au facut deja planurile cu zilele libere pe care le vor avea in acest an de Sarbatori. Deoarece ziua de 25 decembrie pica vinerea, romanii vor avea o singura zi libera, pe langa cele doua normale, de weekend. La fel se intampla si in cazul Revelionului, 31 decembrie fiind tot intr-o zi de vineri. Cat dureaza mini-vacantele de Craciun si Revelion 2021? Vom avea, asadar, cate doua mini-vacante de cate trei zile, daca punem la socoteala si zilele de sambata si duminica. Zilele libere pentru Craciun vor fi 25, 26… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

