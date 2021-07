Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se bucura de o noua minivacanța in acest weekend, cand sarbatoresc Rusaliile, una dintre cele mai importante sarbatori creștine. Pogorarea Duhului Sfant (Rusaliile), este celebrata la 50 de zile dupa Paște și la 10 zile dupa Inalțarea Domnului. Rusaliile ortodoxe pica in acest an in 20 iunie,…

- Bugetarii se vor bucura de o noua minivacanța in weekend, de Rusalii. Luni, 21 iunie, a doua zi de Rusalii, este zi nelucratoare, astfel incat vor fi trei zile libere. Codul Muncii prevede 15 zile libere acordate cu ocazia sarbatorilor legale, respectiv cate trei zile pentru Paște (Vinerea Mare, Duminica…

- Astfel, luni, 21 iunie, este zi nelucratoare, astfel incat angajații de la stat și de la privat, cu excepția celor din domeniile esențiale, vor avea trei zile libere.Pana la finalul acestui an vor mai fi cinci zile libere, dupa cum urmeaza:15 august - Adormirea Maicii Domnului30 noiembrie - Sfantul…

- Ungaria a decis sa ridice restrictiile de intrare in țara pentru romanii care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19, dupa o decizie similara a Romaniei, a anuntat sambata seara ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Astfel, romanii pot intra in Ungaria fara a mai fi nevoiti sa stea…

- Romania, in trecut, era denumita ”Granarul Europei”, și pe buna dreptate. Agricultura romaneasca a fost elementul de baza al dezvoltarii economice in perioada interbelica. Pe același segment s-au axat și cei care ne-au condus destinele timp de 50 de ani. In era comunista Romania exporta sute de mii…

- In acest an, perioada sarbatorilor pascale ortodoxe coincide cu data la care se sarbatorește și Ziua Muncii – 1 Mai. Vor fi patru zile libere, ce includ Vinerea Mare și a doua zi de Paște. 1 Mai și Paștele Ortodox (minivacanța de 4 zile): 30 aprilie (vineri): Vinerea marehttps://ea180926e55f45a05148a5056ec0669a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html…

- Statul va plati concediul medical pentru carantina suta la suta atat pentru contacții persoanelor confirmate cu SARS COV 2, cat și pentru persoanele care revin in țara dintr-o vacanța petrecuta intr-o tara aflata pe lista galbena. Singura conditie pentru ca acestia sa intre in posesia banilor este aceea…