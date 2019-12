Zile libere: 27 decembrie şi 3 ianuarie? Guvernul ar urma sa decida in sedinta de vineri dimineata ca 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie zile libere pentru sistemul bugetar, au declarat surse politice. Conform surselor citate, tot in sedinta de vineri dimineata ar urma sa fie adoptata a treia rectificare bugetara din acest an, care sa asigure bani pentru unitatile administrativ-teritoriale. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

