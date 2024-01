Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere in IANUARIE 2024: Doua noi zile de sarbatoare legala in prima luna a anului Zile libere in IANUARIE 2024: Doua noi zile de sarbatoare legala in prima luna a anului In anul 2024, romanii vor beneficia de zile libere in plus fața de 2023. Incepand cu anul viitor, 6 și 7 ianuarie sunt zile…

- Vești pentru salariații de la stat. In 2024, angajații din sistemul bugetar ar urma sa primeasca inca trei zile libere legale. Guvernul Ciolacu discuta in ședința de joi, 21 decembrie, un proiect de hotarare prin care zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 sa fie zile nelucratoare. S-ar genera…

- Anul viitor nu va mai fi atat de darnic la capitolul libere legale, pentru ca multe dintre aceste date vor cadea in weekend. In total, romanii vor avea parte de doar 10 zile libere, fața de 13 zile libere in 2023.Iata lista zilelor libere legale in 2024: 1, 2 ianuarie: Anul Nou (luni si marți)…

- Anul 2024 nu va mai fi atat de darnic la capitolul zile libere legale, asta pentru ca multe dintre aceste date vor cadea in weekend. In total, romanii vor avea parte de doar 10 zile libere, fața de 13 zile libere in 2023. Iata lista zilelor libere legale in 2024: 1, 2 ianuarie: Anul Nou (luni si…

- Zile libere 2024. Cele mai importante minivacanțe din an pentru bugetari. In 2024, bugetarii se bucura de mai multe zile libere. In tot, in 2025, 17 zile de sarbatoare vor exista. Din pacate pentru angajații de la stat, insa, doar 10 dintre ele pica in timpul saptamanii. Menționam ca incepand cu anul…

- Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care…

- Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care…

- Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care…