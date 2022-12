Zile libere 2023. Încă două zile libere legale pentru români de anul viitor Romanii vor avea inca doua zile libere legale, de anul viitor.Proiectul de lege care stabilește ca cele doua zile sa fie declarate sarbatori legale, in care nu se lucreaza, a fost adoptat tacit de Senat. In anul 2023, romanii vor avea 15 zile libere. Dintre acestea 3 pica in weekend, fața de 6 cate am avut in 2022. Pe lista zilelor libere stabilita de Codul muncii se vor alatura, potrivit proiectului, 6 și 7 ianuarie, zile in care se sarbatorește Botezului Domnului (Boboteaza) si Sfantul loan Botezatorul. Zilele de 6 si 7 ianuarie s-ar putea adauga celor 15 libere care apar acum in Codul Muncii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Ziua de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, este sarbatoare legala și zi nelucratoare, potrivit Codului Muncii. La fel, și 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei.In acest an, cele doua zile pica miercuri și joi, ​​astfel ca Guvernul a decis, inca din ianuarie, sa fie declarata zi libera și ziua de 2 decembrie…

