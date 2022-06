Zile libere 2022. Un nou weekend prelungit pentru românul muncitor. Luni, de Rusalii, este zi liberă Romanii vor avea un weekend prelungit in 12 și 13 iunie, adica in prima și a doua zi de Rusalii, care pica duminica, respectiv luni. Pana la finalul anului, vor mai fi libere, prin lege, alte cinci zile. In luna iunie au ramas doua zile libere prin lege, insa doar una va pica in timpul saptamanii, respectiv luni, cealalta fiind duminica. Este vorba despre 12 și 13 iunie, adica prima și a doua zi de Rusalii, astfel incat romanii vor putea avea un weekend prelungit. Zilele libere legale in 2022 – ce zile libere vor mai fi pana la finalul anului In tot anul 2022, sunt 15 zile libere legale. Pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romani. La sfarsitul acestei saptamani si inceputul saptamanii viitoare, aceștia se vor putea bucura de o noua minivacanța de Rusalii. Iata cate zile libere au romanii in 2022 și cand pica sarbatoarea in acest an. Sarbatoarea de Rusalii 2022 le va aduce romanilor o noua minivacanța.…

- Zile libere Rusalii 2022. Romanii vor beneficia ca in fiecare an de doua zile libere de Rusalii, insa, din nefericire, una pica duminica, zi care oricum era libera. Cand va fi urmatoarea zi libera legala pentru romani. Zile libere Rusalii 2022. Cand vor beneficia din nou romanii de o mini-vacanța Zilele…

- Angajații vor avea parte de o noua mini-vacanța in acest sfarșit de saptamana. Pe 12-13 iunie se sarbatoresc Rusaliile, una dintre cele mai importante sarbatori din an. Conform Codului Muncii, angajații au dreptul la doua zile libere de Rusalii in 2022. Sarbatoarea pica in anul 2022 pe data de 12 iunie…

- Din 15 zile libere legale in tot anul 2022, conform Codului Muncii, trei pica in luna iunie. Zilele libere legale in luna iunie 2022. Weekend prelungit de Rusalii In luna iunie vor fi trei zile libere legale așa cum sunt definite ele in lege, insa doar doua vor pica in timpul saptamanii, iar una va…

- Din 15 zile libere legale in tot anul 2022, conform Codului Muncii, trei pica in luna iunie. In luna iunie vor fi trei zile libere legale asa cum sunt definite ele in lege, insa doar doua vor pica in timpul saptamanii, iar una va fi duminica. Astfel, 1 iunie (Ziua Copilului) pica miercuri, in timpul…

- Dupa vacanța de Paște, romanii se pregatesc din nou pentru cateva zile libere. In prima jumatate a lunii iunie, cei care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanța de trei zile pentru ca urmeaza sarbatorirea Rusaliilor. Astfel, ziua de 12 iunie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii…

- In prima jumatate a lunii iunie, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanata de trei zile, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea Rusaliilor.Astfel, ziua de 12 iunie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii primei zi de Rusalii, ziua de 13 iunie este a doua zi de Rusalii…

- Zile libere 2022. In anul 2022, noua sarbatori legale sunt in timpul saptamanii, iar celelalte șase, in weekend. Vezi calendar zile libere 2022 complet.In Romania sunt, in prezent, 15 sarbatori legale. Potrivit legislației in vigoare, alte eventuale zile libere in 2022 vor fi anunțate in primele 15…