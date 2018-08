"Avem astazi o veste buna si pentru angajatii din sectorul public. Vor avea o mica vacanta, in a doua parte a lunii august. Pentru ca ziua de 15 august - Adormirea Maicii Domnului - este zi libera, stabilim ca si 16 si 17 august sa fie zile nelucratoare, pentru a oferi, astfel, romanilor cateva zile de odihna", a spus Dancila la inceputul sedintei.

Ea a precizat ca fac excepție locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta, precum și magistrații și personalul din instanțele judecatorești implicate in soluționarea proceselor cu termen in zilele de 16 și 17 august, dar și…