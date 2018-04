Zile libere 2018. Ce angajaţi beneficiază de MULT mai multe zile libere în acest an In urma modificarilor aduse in cursul anului listei ce conține zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, numarul zilelor libere de care se bucura angajații din țara noastra a ajuns la 15. Aceste zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt destinate creștinilor ortodocși, iar persoanele care aparțin altor culte religioase legale beneficiaza, suplimentar, potrivit Codului muncii, de "doua zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele creștine". In trecut, redacția noastra a cerut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

