- La sfârșitul acestei saptamâni, urmeaza o noua minivacanța pentru bugetari, dar eștile bune nu se opresc aici. Elevii nu vor face ore pe 5 Iunie, de Ziua Învațatorului. Atât școlarii, cât și profesorii vor veni la școala, dar nu se vor ține cursuri, ci alte activitați specifice,…

- Sirul de mini-vacante continua si in luna iunie, in Romania. Conform Romania Tv, elevii vor avea liber pe 5 iunie, de Ziua Invațatorului.Citește și: Mama romancei macelarite in Belgia, marturie cutremuratoare despre chinurile le care era supusa fiica ei Lista completa cu zile libere…

- Ziua de 1 mai este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Acordarea acestor zile libere se face de catre angajator. Nerespectarea acestor prevederi legale constituie contraventie (conform art. 260 alin. (1) lit. g) din Codul Muncii, republicat). In acest sens, inspectorii de munca cu atributii…

- „Data de 30 aprilie va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti 1 mai este zi nelucratoare. Prevederile nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta, iar pentru a recupera ziua de 30 aprilie, institutiile publice vor opta…

- ZILE LIBERE 2019. Este vorba de o vacanța de zece zile libere de Paște. Și asta pentru ca Paștele ortodox pica anul viitor pe 28 aprilie. Cum din acest an, Vinerea Mare e sarbatoare legala și deci zi libera, iar a doua zi de Paști, 29 aprilie, e la fel, zi libera, romanilor nu le va fi greu sa-și…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Argeș informeaza ca Vinerea Mare, ultima vineri de dinaintea Paștelui, este declarata sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Iata și lista sarbatorilor legale și nelucratoare: – 1 și 2 ianuarie; – 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane); – Vinerea Mare…

- In data de 16.03.2018 a intrat in vigoare Legea nr 64/2018, pentru completarea alin.1 al art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii care prevede adaugarea unei noi zile de sarbatoare legala nelucratoare in lista celor deja existente. Actul normativ a modificat astfel lista zilelor de sarbatoare legala…

- ZILE LIBERE. Costurile salariale ar urma sa fie suportate de la bugetul de stat, scrie a1.ro. Impactul masurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an. Citeste si ZILE LIBERE 2018: S-a modificat Codul Muncii, liberele nu pot sa se suprapuna cu sarbatorile legale si concediul de odihna "Pe…