- Temperaturile scazute din ultimele zile au dus „la un consum sporit de combustibil” și la creșterea costurilor zilnice pentru plata gazului și a carbunelui utilizat, spun reprezentanții Colterm. In perioada urmatoare, temperatura de producere a agentul termic ar putea scadea cu cateva grade și se ia…

- Zapada și-a facut apariția in deșertul Sahara, un fenomen rar care se petrece o data la aproximativ 10 ani. Ninsoarea de zilele trecute a fost a cincea inregistrata in ultimii 42 de ani. Ninsorile anterioare au avut loc in 1979, 2016, 2018 și 2021. Deșertul Sahara, cel mai mare deșert uscat din lume,…

- CNSU va propune Guvernului adoptarea de noi restricții, printre cele mai importante numarandu-se obligativitatea de a purta maști chirurgicale sau FFP2. De asemenea, baza de calcul pentru incidența scade de la 1,5/1000 de locuitori la 1/1000 de locuitori. - Se propune menținerea obligativitații…

- Un incendiu devastator a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi intr-o parcare subterana a unui bloc din Constanța. In urma incendiului, au fost evacuate circa 250 de persoane, peste 70 fiind copii, in majoritatea cazurilor folosindu-se autospecialele de interventie la inaltime. De asemena, zeci de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, marti, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie, stabilind printre altele eliminarea interdictiilor de circulatie pe timpul noptii, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.…

- CNSU organizeaza marți, 7 decembrie o sedința in cadrul careia se vor discuta noi masuri de relaxare pentru sarbatorile de iarna. Astfel, se pare ca exista posibilitatea ca in perioada de Craciun și Revelion sa fie ridicate restricțiile de circulație pe timpul nopții. Se discuta, de asemenea, și despre creștere gardului…

- Sunt județe din Romania in care rata de vaccinare a ajuns la 90% a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In minister, in schimb, doar 66% dintre angajați s-au vaccinat. Cimpeanu a mai spus ca, de astazi, fiecare școala trebuie sa-și afișeze pe site rata de vaccinare.

- Liderul PNL, Florin Cițu, a spus, miercuri, ca „o refacere a USL nu se poate”, referindu-se la intrarea la guvernare a PSD. Premierul interimar a afirmat ca premierul desemnat Nicolae Ciuca are atributul de a discuta cu USR, iar daca partidul condus de Dacian Cioloș accepta discuția poate fi negociata…