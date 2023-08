Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de salvare contracronometru, luni, in stațiunea Mamaia. S-a format un lant uman pentru salvarea a cinci persoane aflate in pericol de inec. Din primele informații, doi oameni ar fi fost scoți inconștienți din apa, persoanele respective fiind supuse manevrelor de resuscitare. S-a dat alerta…

- Litoralul romanesc nu este prima opțiune de pe lista turiștilor care beneficiaza de minivacanța din luna august, atunci cand se creeaza punte datorita zilei libere de la stat de pe 15 august, de Sfanta Maria.Un sejur de doua nopți in aceasta perioada costa aproximativ 892 de lei pentru doua persoane.…

- TRANSPORTUL IN COMUN, PROGRAM DE WEEKEND PE 15 AUGUST O serie de companii de transport in comun au anunțat ca in perioada minivacanție de 4 zile vor avea program adaptat, in general de weekend, pentru ziua de 15 august, cu program normal pe 14. Este cazul STP Alba Iulia și STBV Brașov . Chiar daca nu…

- Accidentul a avut loc joi, 10 august, in jurul orei 13.00, langa gara Bartolomeu din Brașov, potrivit unui comunicat transmis de ISU Brașov. Cinci persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, iar traficul feroviar a fost blocat.La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala de descarcerare,…

- O femeie si copilul acesteia, care se deplasau cu bicicleta pe un drum judetean, in localitatea Hurez, au fost raniti, miercuri, dupa ce au fost acrosati de o masina, a informat ISU Brasov, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, in sprijinul celor doua victime, la locul accidentului s-au deplasat…

- Politistii din Brasov ancheteaza doua persoane suspectate de inselaciune si spalare de bani. Cei doi pretindeau ca fac tranzactii cu cryptomonede, insa in realitate foloseau banii in interes personal.

- Cel puțin noua oameni au murit și aproape 1000 au fost evacuați in nordul Italiei, unde un ciclon a provocat inundații catastrofale. Toate raurile s-au revarsat in urma cantitaților uriașe de apa aduse de ploile torențiale care au cazut fara intrerupere 36 de ore.