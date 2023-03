An de an, in aceasta perioada, pompierii bacauani se confrunta cu un numar mare de incendii provocate de acțiunile de ardere a vegetației uscate, desfașurate de cetațeni in scopul pregatirii terenurilor pentru lucrarile agricole de primavara. De la inceputul acestui an, in zona de competența a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al […] Articolul Zile de foc pentru pompierii bacauani apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .