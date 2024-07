Zile de foc, la propriu, peste România. Meteorologii au prelungit CODUL ROȘU de caniculă pentru perioada 15-16 iulie Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in perioada 15-16 iulie, pe fondul avertizarii Cod rosu in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea si sud-vestul Transilvaniei, valul de caldura va continua sa se intensifice. Se vor inregistra temperaturi maxime intre 37 si 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33 - 36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Minimele termice nu vor cobori sub 22 de grade, astfel ca vor caracteriza nopti tropicale. De asemenea, in perioada 15-16… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

