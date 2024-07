Zile de foc in Romania! Vor fi temperaturi peste 40 de grade! Trenurile vor circula cu viteza redusa

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cod galben de canicula a fost emis de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) pentru aproape toata Romania. Temperaturile vor ajunge pana la 37 de grade Celsius in anumite zone ale țarii, iar disconfort termic va fi ridicat.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, valabila in perioada 24 iuie-8 iulie. Finalul primei luni de vara aduce tot canicula in sudul țarii, in timp ce in jumatatea de vest sunt anunțate fenomene extreme. La inceputul lunii iulie, un…

- Viteza de circulatie a trenurilor care tranziteaza judetele aflate sub incidenta noilor avertizari de Cod portocaliu si Cod rosu de canicula va fi adaptata la conditiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada, de 38 – 39 de grade Celsius in aer, a anuntat vineri CFR SA. Potrivit…

- Viteza de circulatie a trenurilor care tranziteaza judetele aflate sub incidenta noilor avertizari de Cod portocaliu si Cod rosu de canicula va fi in continuare adaptata la conditiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada, de 38 - 39 de grade Celsius in aer, a anuntat vineri…

- Viteza de circulatie a trenurilor care tranziteaza judetele aflate sub incidenta noilor avertizari de Cod portocaliu si Cod rosu de canicula va fi in continuare adaptata la conditiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada, de 38 39 de grade Celsius in aer. Iata comunicatul…

- CFR SA anunta ca in perioada 21 – 23 iunie viteza de circulatie a trenurilor in zonele aflate sub incidenta codurilor rosu si portocaliu de canicula va fi redusa cu 20-30 de km/h fata de cea normala, ceea ce va duce la prelungirea duratei de parcurs a anumitor trenuri. ”Compania…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari, cod portocaliu și cod galben, pentru intreaga țara, ziua de miercuri fiind una caniculara cu temperaturi de pana la 37 de grade Celsius. ANM a emis o avertizare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat,…

- Romania a intrat in saptamana africana. Vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic va fi in crestere. Temperaturile vor deveni de nesuportat, in cea mai mare parte din tara.Potrivit prognozei intocmite de Administratia Nationala de Meteorologie pentru perioada 17 iunie ndash; 1 iulie, valorile…