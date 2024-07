Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta canicula luni si marti, in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa ajunga la 39 de grade in regiunile sudice. Valul de caldura va continua treptat sa se extinda si sa se intensifice in toata tara.

- Meteorologii au emis un cod galben de canicula și disconfort termic, in Dobrogea, pentru acest weekend. Temperaturile maxime vor ajunge și pana la 34 de grade Celsius. „Valul de caldura se va menține in Maramureș, nordul Crișanei, nordul Transilvaniei, dar se va extinde și in Moldova, estul Munteniei…

- Administrația Naționala de Meteorlogie (ANM) a emis mai multe avertizari de tipul cod galben și portocaliu. Este vorba despre avertizari de canicula valabile joi și vineri in mare parte din țara. Joi vor fi „val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat”, anunța ANM. Prima avertizare, de tipul…

- Cupola de caldura in toata Romania. Valul de caldura se intensifica, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari cod portocaliu și galben de canicula, valabile in aproape toața țara. Iata in ce zone sunt anunțate temperaturi de foc. Pentru ce zone a fost emis cod galben de canicula…

- Meteorologii au emis coduri galben și portocaliu de canicula pentru Romania, cu temperaturi de pana la 37 de grade Celsius și nopți tropicale, valul de caldura extinzandu-se in intreaga țara și menținand un disconfort termic ridicat. The post CANICULA Coduri galben și portocaliu de canicula in Romania…

- Vremea va continua sa se incalzeasca, in orele urmatoare. Iar miercuri valul de caldura se va extinde in toata țara, anunța meteorologii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Meteorologii au emis un cod galben și cod portocaliu de canicula, valabile pentru astazi și maine. Temperaturile vor ajunge pana la 37 de grade, disconfortul termic va fi ridicat și vor fi nopți tropicale in mai multe județe din țara.

- Este alerta in Romania! Meteorologii au venit cu un anunț de ultim moment. Au fost emise doua coduri, unul portocaliu și unul galben, de canicula, valabil pentru jumatate de țara. Se vor inregistra temperaturi chiar și de 37 de grade. Iata in ce zone este valabil și pana cand ramane in vigoare!