- Alerta de canicula in mai multe țari europene. Mercurul in termometre depașește 40 de grade Celsius in Spania, Portugalia și Franța. Se schimba și geografia din cauza caldurii. In Suedia, spre exemplu, cel mai inalt varf muntos și-a pierdut acest statut.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru Spania, unde a fost emis cod portocaliu de canicula, temperaturile urmand sa depașeasca 40 de grade Celsius.In Elveția și Croația au fost emise coduri roșii de canicula, iar miercuri s-au inregistrat temperaturi cuprinse…

- Noi avertizari de canicula au fost emise in Europa. Sunt coduri rosii in Elvetia si Croatia, unde sunt anuntate pentru miercuri temperaturi intre 33 si 36 de grade Celsius. In peninsula Iberica, in Franta, Italia, Grecia, Europa Centrala, dar si in statele baltice sunt coduri portocalii. Portughezii…

