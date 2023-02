„Zile de fior şi râs” Anul acesta se implinesc patru decenii de cand am inceput sa public in ziare si reviste culturale. Cu nostalgie, as pune aici, la inceput de an, un text introductiv cu valente memorialistice pentru a marca o importanta parte a vietii mele publicistice consacrata eseului si istoriografiei populare. In toamna anului 1983, intram in lumea complicata si fascinanta a jurnalisticii. Refaceam dupa doi ani, in redactia revistei de cultura Dialog a universitatii iesene, atmosfera de entuziasm carturaresc, de emulatie literara si de curiozitate filosofica care ne animase, intre 1977 si 1981, in singura… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

