Zile aglomerate pentru salvamontiști. Zeci de persoane salvate, pe munte, în ultimele 24 de ore. Una a murit Dispeceratul National Salvamont a primit, in ultimele 24 de ore, un numar de 21 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. „In cazul acestor interventii au fost salvate 20 de persoane, dintre acestea 10 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. Din pacate, o persoana a […] The post Zile aglomerate pentru salvamontiști. Zeci de persoane salvate, pe munte, in ultimele 24 de ore. Una a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

