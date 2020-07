Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost transportat de urgenta la spital dupa ce un zid a cazut peste acesta. Inspectoratul Teritorial de Munca a fost anuntat in acest caz.Pompierii timisoreni au fost solicitati sa intervina pentru degajarea unui zid prabusit peste o persoana pe strada Caras din Timisoara.Au fost alertate…

- Accident de circulație, luni dimineața, pe drumul ce leaga Timișoara de Jimbolia. Un șofer a ajuns la spital dupa ce a intrat intr-o depașire riscanta, iar mașina sa s-a ciocnit cu un autotren.

- Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu doua autospeciale de intervenție cu module pentru cautare – salvare și doua ambulanțe (IM + EPA), pentru salvarea unei persoane cazute intr-o fantana din municipiul Vaslui. Fantana in care a cazut persoana de 23 de ani are o adancime de aproximativ 12…

- Accident de circulație, luni dupa-masa, in intersecția de la Punctele Cardinale din Timișoara. Un tanar de 26 de ani a ajuns la spital dupa ce mașina sa a fost lovita de un șofer care a trecut pe roșu.

- O ancheta va fi desfașurata pentru stabilirea condițiilor care au dus la producerea tragediei de la mina Uricani, in cadrul careia doi muncitori și-au pierdut viața. Totodata, anchetatorii au deschis și un dosar penal. Universitatea Tehnica – Facultatea de Construcții din Cluj – Napoca va realiza…