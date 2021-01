Zidar român din Italia, acuzat că a omorât un fost mafiot Camorra care a încălcat “codul de onoare” Franco Lettieri, in varsta de 56 de ani, un cunoscut colaborator al procurorilor anti-mafia din Italia dupa ce a fost de acord sa incalce Omert - codul de onoare si a depus marturie impotriva unor mafioti din clanul Camorra, a fost ucis, noaptea trecuta, pe o strada din Ascoli. Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate Totul s-a intamplat in jurul orei 22.00, atunci cand italianul, cunoscut sub numele de "O 'Cacaglio", recent iesit din programul de protectie al martorilor, se plimba linistit pe o strada din oras. Norvegia inregistreaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

