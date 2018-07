Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare international francez Zidane, pana la sfarsitul sezonului trecut antrenor de succes al lui Real Madrid, va deveni din luna octombrie consilier sportiv al clubului italian Juventus Torino, a anuntat presa spaniola de marti, citata de France Football. In ciuda speculatiilor potrivit…

- Portughezul Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial la Juventus Torino, subliniind ca venirea la echipa torineza este un pas important in cariera lui. Ronaldo a spus ca spera sa fie talismanul norocos care sa aduca trofeul Uefa Champions League și arata ca nu este trist pentru desparțirea de Real…

- ''Este mai bine sa oferi decat sa primesti. Succes in noua aventura'', a scris Cuadrado pe pagina sa de Twitter. Mesajul include si o fotografie cu el purtand tricoul cu numarul 7 dar inscriptionat cu numele internationalului portughez. Ronaldo a purtat acest numar si la Manchester United, dar cand…

- Cel mai important transfer al deceniului se face in urmatoarele ore! Mutarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus Torino va fi rezolvata in cursul serii, anunța la unison presa internaționala! Portughezul va fi prezentat in cel mai scurt timp la "Batrana Doamna." Conform Marca, suma de transfer este de…

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, i-a cerut miercuri seara impresarului lui Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, sa se deplaseze de urgenta in capitala Spaniei pentru ''a discuta viitorul'' fotbalistului portughez, anunta cotidianul italian Gazzetta dello Sport si cotidianul…

- Real Madrid s-a impus cu 3-1 in finala Ligii Campionilor, cu Liverpool, prin reușitele lui Benzema și Bale (2). Pentru englezi a marcat Mane (Detalii AICI). Iata cele mai interesante date ale finalei: Zidane a devenit al doilea antrenor ca numar de titluri din istoria lui Real Madrid - 9. Pe primul…

- Marcelo a recunoscut ca a facut henț: ”Daca v-aș spune altceva, aș fi un mincinos”. Real Madrid s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa remiza obținuta aseara, pe propriul teren, scor 2-2, in fața celor de la Bayern Munchen, mergand mai departe cu scorul general de 4-3. Faza care a declanșat…

- Real Madrid și Bayern Munchen promit un meci spectacuos și în Spania, dupa ce echipa lui Zidane a batut în Germania (2-1) și este acum favorita la calificarea în finala Ligii Campionilor.