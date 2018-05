Zidane si-a anuntat plecarea de la Real Madrid

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Europei 3 ani la rand, Real Madrid sarbatorește astazi cu fanii triumful din Liga Campionilor (Vezi totul despre finala cu Liverpool, scor 3-1). Madrilenii au stabilit traseul pe care vor defila cu trofeul Ligii Campionilor (toate orele sunt ale Romaniei). Plecarea va avea loc de la stadionul…

- Fotbalistul galez al echipei Real Madrid, Gareth Bale, a fost desemnat jucatorul finalei Ligii Campionilor, castigata de formatia lui Zinedine Zidane, scor 3-1, cu Liverpool, scrie news.ro.Bale a fost introdus in teren in minutul 61 al meciului in locul lui Isco si a reusit sa marcheze de…

- „Galacticii” și „cormoranii” iși disputa trofeul Ligii Campionilor, maine, de la ora 21.45 (in direct la Pro TV și Telekom Sport 1). Oamenii lui Zinedine Zidane au șansa sa bifeze al treilea trofeu consecutive.

- Real Madrid vrea sa caștige Liga Campionilor pentru a treia oara consecutiv. Zinedine Zidane si fotbaliștii sai sunt mai motivati ca niciodata sa se impuna, sambata, la Kiev, in fata lui Liverpool, tinand cont ca Realul nu a reusit pana acum sa obtina trofeul de trei ori la rand. ”Nimeni nu poate spune…

- Cristiano Ronaldo, fotbalistul lui Real Madrid, are o "mica entorsa" la glezna dreapta, dar poate deja sa mearga si va fi apt pentru finala Ligii Campionilor, contra lui Liverpool, pe 26 mai, a declarat marti antrenorul sau, Zinedine Zidane. Ronaldo se accidentase în…

- Scandal dupa Real Madrid – Bayern Munchen 2-2. Reacții dure, dupa ce Cadir a fost ceacar! Cuneyt Cakir le-a refuzat oaspeților doua penalty-uri. Neamțul Jupp Heynckes, fost antrenor Real Madrid, acum la Bayern Munchen, a spus dupa meci. ”Am avut cel puțin un penalty, dar nu pot vorbi despre arbitru…