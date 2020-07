Zid prabusit peste un tanar. Ce s-a intamplat Un barbat a fost transportat de urgenta la spital dupa ce un zid a cazut peste acesta. Inspectoratul Teritorial de Munca a fost anuntat in acest caz.Pompierii timisoreni au fost solicitati sa intervina pentru degajarea unui zid prabusit peste o persoana pe strada Caras din Timisoara.Au fost alertate o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare grea, un echipaj SMURD si 15 pompieri."Victima, un barbat de 22 de ani, a fost extrasa pana la sosirea echipaj ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

