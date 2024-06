Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul timp, locuitorii din diferite zone ale Clujului se plang de motocicliștii galagioși care iși tureaza motoarele la orice ora, inclusiv pe timpul nopții. Zona din apropierea Centrului Regional de Excelența pentru Industrii Creative este printre preferatele amatorilor de senzații tari, indiferent…

- Clujenii care locuiesc in zona Centrului Regional de Excelența pentru Industrii Creative (CREIC) sunt disperați de situația in care au ajuns. De luni bune aceștia au lasat zeci, poate sute de sesizari la Primaria Cluj, prin intermediul aplicației MyCluj insa fenomenul continua sa creasca. Aceștia se…

- Clujenii care locuiesc in cartierul intre Lacuri se plang ca simt, noapte de noapte, un puternic miros de fum.Un clujean reclama ca persoane necunoscute dau foc deșeurilor. Cel mai probabil, spune acesta, sunt arse resturi de plastic sau materiale toxice deoarece fumul este foarte dens iar mirosul patrunde…

- Taste Atlas, ghidul online de calatorie dedicat mancarurilor tradiționale, a clasat Varza a la Cluj pe locul 16 in topul celor mai indragite 50 de preparate tradiționale din lume. Acest preparat culinar specific Clujului este cel mai apreciat dintre toate mancarurile romanești tradiționale de catre…

- Ploșnița dantelata a ajuns aproape in toate cartierele Clujului iar oamenii sunt disperați. In Maraști de exemplu oamenii se plang ca sunt atat de multe insecte incat nici macar nu pot sa iși deschida geamurile. Ploșnița dantelata provoaca disconfort prin tendința de a se aduna in colonii, de a…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 11 aprilie, in intervalul orar 10.00-14.00, in Sighetu Marmatiei, cartierul Unirii – blocurile cu numar par, unde au loc lucrari de reparatii. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare…

- Taierea copacilor, un subiect sensibil la Cluj care adesea starnește controverse și dispute intre locuitorii orașului. In cel mai ravnit cartier al Clujului, Andrei Mureșanu, e scandal intre vecini dupa ce un nuc ar fi fost taiat fara autorizație. O clujeanca se plange ca acesta creștea exact pe…