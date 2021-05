Ziarul, România, lumea şi noi, după 30 de ani Iar a doua, ca "spiritul acestei publicatii studentesti si creuzetul intelectual extraordinar de acolo au facut din «Monitorul» un proiect mai mult decat unul editorial". De altfel, "Monitorul", al carui prim numar a fost lansat la Iasi pe data de 27 mai 1991, avea sa fie punctul de plecare al unui proiect spectaculos, o retea nationala cu 19 ziare locale, in Moldova si Transilvania, care in 1999 ajunsese sa aiba cumulat a treia audienta (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- In acest sens, unitatea medicala va beneficia de o finanțare de 2,5 milioane de euro din fonduri europene. Institutul Regional de Oncologie din Iași, (IRO) va desfașura in perioada urmatoare cel mai amplu proiect din Romania pentru dezvoltarea cercetarii in nanomedicina, beneficiind o finanțare europeana…

- Impact Developer & Contractor, unicul dezvoltator imobiliar din Romania listat la Bursa de Valori București, se extinde și in capitala Moldovei, unde va dezvolta unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale din regiune. Proiectul GREENFIELD Copou va fi demarat in a doua jumatate a anului și este…

- Cetatenii moldoveni care nu au si cetatenia Romaniei nu vor putea participa la maratonul de vaccinare impotriva COVID-19 initiat de Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, Romania. Restrictia vine in contextul hotararii din 10 mai a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,…

- Bistri-Vet este unicul importator din Romania al producatorilor internaționali din industria medical-veterinara. In portofoliul sau se regasesc peste 30 producatori, și reprezinta branduri rasunatoare la nivel mondial. Compania bistrițeana a raportat pe anul 2020 o cifra de afaceri de peste 43.72 mil.…

- Șase persoane, intre care directorul Administrației Bazinale de Apa „Prut-Barlad” Petru Avram și primarul și viceprimarul localitații sucevane Vatra Moldoviței, au fost puse sub urmarire penala de DNA in dosarul privind angajarile „pe carnet de partid”. Recorder a scris in februarie ca, in majoritatea…

- Doliu in lumea artistica din Romania! Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu cateva minute de catre Mara Banica pe o rețea de socializare. Pe fondul complicatiilor generate de COVID-19, artistul ar fi fiacut stop cardiac. Pe 18 martie…

- In tradiția romaneasca marțișorul, șnurul alb și roșu, se poarta toata luna martie. La final de luna, in unele sate din Romania dar și din Moldova, acest șnur se atarna de coarnele animalelor pentru a aduce sanatate acestora, sau de ușa casei pentru a aduce prosperitate. Suntem la final de marțișor,…

- Iași privește inainte alaturi de Targul de Cariere Targul de Cariere, cea mai complexa rețea de evenimente de recrutare și employer branding din Romania și Moldova, ajunge virtual la Iași, in zilele de 18 și 19 martie 2021. Pe targuldecariere.ro va așteapta doua zile intense, de care trebuie sa profitați…