“Ziarul de Iaşi”, confirmat. Ştim toate sumele puse pe masa sportului local. Iată-le: 10 milioane euro, în cap! In numarul de ieri al editiei noastre (VEZI AICI) v-am prezentat modul in care se doreste impartirea bugetului alocat sportului local de catre Consiliul Local Iasi in 2023. Informatiile, obtinute pe surse, au fost confirmate ieri, dupa discutiile purtate intre membrii Comisiei pentru Sport si Tineret din cadrul CL Iasi, cu mici rotunjiri. Astfel, clubul de fotbal Politehnica va primi 9,9 milioane lei, circa 2 milioane euro, fata de cele 10 milioane dorite. Oricum, o crestere fata de anul trecut, cand Poli a avut la dispozitie 9 775 000 lei. Pe care nici nu i-a aspirat in totalitate, gruparea din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

