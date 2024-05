Stiri pe aceeasi tema

- Ramai cu tine. Este indemnul și titlul volumului in pregatire pentru tineri al editurii Seneca, scris de autoarea Iulia Iordan și ilustrat de Oana Ispir, ca raspuns la scrisorile primite de la cei optsprezece adolescenți care au acceptat sa scrie despre neliniștile, temerile, preocuparile lor existențiale…

- Gheorghe Petcu, sociolog, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania și cetațean de onoare al Buzaului, carturar umanist a plecat in Imparația lui Dumnezeu joi, 16 mai 2024, la varsta de 76 de ani. Trupul neinsuflețit este depus la Capela Cimitirului „Sfantul Andrei”. Citirea „stalpilor” se va face…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Grupul Hidroelectrica a inregistrat in primele trei luni ale anului in curs un profit net in scadere cu 23%, la 1,326 de miliarde de lei, de la 1,723 de miliarde de lei in perioada similara din 2023, potrivit Raportului din trimestrul I 2024, publicat marti pe Bursa de Valori…

- B1.ro Președintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat miercuri, 17 aprilie, ca romanii inregistrati pe platformele de criptoactive sunt de doua-trei ori mai multi decat cei 178.000 de investitori consemnati pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Fenomen inregistrat…

- Evgeni Plushenko (41 de ani), fost mare patinator, a oferit mai multe declarații șocante legate de triumful lui Vladimir Putin (71 de ani) la alegerile prezidențiale din Rusia. Evgeni Plushenko a fost un patinator legendar. A renunțat intre timp la grația de pe gheața și a devenit un adept agresiv,…

- Așa cum fiecare sarbatoare are destinata o rugaciune specifica, pentru Buna Vestire romanii pot rosti cea mai puternica rugaciune, despre care se spune ca deschide ușile Cerului și are puteri miraculoase in randul credincioșilor.„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce ai zis: «Cautați mai…

- Parintele Vlad Pimen se numara printre cei mai iubiți preoți ortodocși romani, iar creștinii asculta cu sfințenie sfaturile sale ințelepte. Este apreciat pentru blandețea de care da dovada in orice moment și pentru indrumarea pe care incearca sa o ofere enoriașilor sai, indiferent de situație.Invitat…

- Emisiunea de obligațiuni are o valoare de 8,8 milioane euro și maturitate de zece ani. Primele obligațiuni municipale verzi de pe piața locala de capital, emise de Municipiul Reșița, au debutat, marți, 5 martie, la Bursa de Valori București (BVB). Listarea obligațiunilor Municipiului Reșița (RES33E)…