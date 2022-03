Stiri pe aceeasi tema

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- Un jurnalist spaniol aflat la granița dintre Polonia și Ucraina, pentru relatari, a fost arestat sub acuzația de spionaj in favoarea serviciului militar de informații rusesc GRU, potrivit Le Figaro. Pablo Gonzalez colabora, printre altele, cu publicația online Publico și televiziunea Sexta. Agenția…

- Polonia a arestat un cetatean spaniol suspectat de participare la activitati de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat vineri Agentia de Securitate Interna a Poloniei (ABW), informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul…