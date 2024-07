Reporterul Wall Street Journal, Evan Gershkovich, se afla intr-o inchisoare rusa de peste un an, de cand a fost arestat. Un tribunal l-a condamnat, astazi, la 16 ani de inchisoare. Motivul: se spune ca ar fi efectuat spionaj pentru CIA. Atat jurnalistul, cat și SUA resping acuzațiile. Reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich a fost […] The post Ziaristul american Evan Gershkovich condamnat la 16 ani de detenție dura in Rusia appeared first on Puterea.ro .