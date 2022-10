Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar fi trimis formatori in Peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Rusia in 2014, cu scopul de a forma militari rusi in pilotarea dronelor livrate de catre Teheran Rusiei, acuza oficiali americani, dezvaluie The New York Times (NYT), potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Vreau sa asigur ca rezervele de combustibil sunt suficiente pentru o luna. Nu ar trebui sa fie agitație. Stocurile alimentare suficiente pentru mai mult de doua luni, nu exista riscuri in acest sens. Lucrarile de reconstrucție la Podul Crimeei nu vor implica birocrație. Vom incepe astazi, de indata…

- Presa și propaganda rusa precizau, in urma cu trei luni, ca podul Kerci, care face legatura intre Crimeea și Rusia și care a fost aruncat in aer sambata dimineața, este este „protejat atat impotriva oricaror atacuril aeriene, terestre, maritime și subacvatice”. Distrugerea sa, chiar și parțiala, va…

- O noua serie de explozii au fost raportate marti de ziarul rusesc Kommersant in Crimeea, pe teritoriul bazei aeriene din localitatea Gvardeiskoie, districtul Simferopol, unde se afla capitala cu acelasi nume a peninsulei anexate de Rusia,

- Oleg Kryuchkov, consilier al șefului Crimeei pe politica de informare, a cerut sa se aștepte informații oficiale cu privire la apariția fumului negru deasupra unei baze militare, care se afla in satul Gvardeyskoye, regiunea Simferopol. Astfel a comentat el in Telegram incidentul. „Va rog sa așteptați…

- In dimineața zilei de 16 august, exploziile au rasunat in districtul Dzhankoy din Crimeea anexata de ruși, in apropierea satului Maiske. Pe rețelele de socializare pro-ruse au aparut filmari ale incendiului de pe teritoriul adiacent stației de transformare electrica. Presa rusa a raportat ca a avut…

