Ziarist Libertatea cu origini ucrainene despre starea de spirit din țara amenințată de Putin: „Tată, cântă una de pace!” Nascut și crescut in zona Maramureșului intr-o puternica comunitate ucraineana, educat la școala bilingva romano-ucraineana, reporterul Razvan Luțac povestește starea de spirit din Ucraina, țara de unde se trage tatal sau și pe care a vizitat-o de zeci de ori.Mi s-a parut atat de ciudat ca-n weekend, cand tatal meu ucrainean a facut 62 de ani, sa numar țarile care-și atenționeaza cetațenii sa plece de indata din Ucraina. Am vizitat Ucraina prima oara in burta maica-mii, plecata dincolo de granița sa-i duca sufertașul soțului, student la conservatorul din Ivano-Frankivsk. Din Ucraina, venit pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

