Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul L'Equipe noteaza, joi, ca Simona Halep si-a asigurat inca o sansa la Roland Garros, dupa ce a reusit sa se califice pentru a doua oara consecutiv in ultimul act la French Open."Inca o sansa pentru Halep. Avea totul de pierdut, o calificare consecutiva in finala la Roland Garros,…

- Simona Halep a facut un meci imperial in fața Garbinei Muguruza și a reușit sa se califice in cea de-a treia finala de Mare Șlem de la Roland Garros. Halep s-a impus cu 6-1, 6-4 și a reușit, totodata, sa-și mențina poziția de lider in clasamentul WTA. ...

- Am luptat pentru fiecare minge, a spus Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, dupa ce a invins o joi pe spaniola Garbine Muguruza, cu 6 1, 6 4, si s a calificat in finala la Roland Garros, scrie site ul turneului, care mentioneaza ca romanca a obtinut o victorie impresionanta, conform Agerpres.ro…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Roland Garros, dupa victoria in doua seturi, 6-1, 6-4, in fața ibericei Garbine Muguruza. Imediat dupa meciul pe care l-a caștigat fara mari probleme, Simona a facut declarații. Comentariul Simonei Halep a fost preluat si postat pe Twitter si de organizatorii…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucatoarea romana, aceasta va fi a patra finala din cariera la un turneu de Grand Slam, a doua din…

- Simona Halep s-a calificat, pentru a doua oara consecutiv, in finala turneului de la Roland Garros. Romanca a invins-o pe iberica Garbine Muguruza cu 6-1, 6-4. Anul trecut, Simona Halep pierdea dramatic finala in fața lui Ostapenko, dupa ce iși adjudecase primul set și a condus cu 3-0 in cel de-al doilea.…

- UPDATE Este 4-0 pentru Halep! Romanca și-a facut serviciul și este aproape de a caștiga primul set! UPDATE Simona Halep a inceput perfect meciul cu jucatoarea iberica și conduce cu 3-0! A reușit deja al doilea break! —————————————— Simona Halep o intalnește pe Garbine Muguruza, in semifinalele turneului…

- Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros! Pentru al doilea an consecutiv, cea mai buna jucatoare din istoria tenisului feminin romanesc, Simona Halep, ajunge in careul de ași al turneului de la Paris. Romanca a invins-o pe Kerber și va juca un meci infernal cu Garbine Muguruza.