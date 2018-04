Ziar din Costa Rica: Elena Udrea nu e azilant politic

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico nu a fost notificata de catre autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara formulata de catre Elena Udrea, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

