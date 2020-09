Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a criticat pe sefii Armatei si Pentagonului deoarece, in opinia sa, poarta razboaie pentru a creste profiturile companiilor care lucreaza in sectorul apararii, relateaza marti EFE si CNN.''Nu spun ca armata ma iubeste - soldatii ma iubesc, oamenii de la…

- Rata somajului in SUA a inregistrat o scadere peste asteptari in luna august, chiar daca numarul de noi locuri de munca create de angajatorii americani a continuat sa scada, pe masura ce asistenta financiara oferita de Guvernul de la Washington s-a terminat, transmite Reuters, informeaza AGERPRES .…

- MOSCOVA, 1 sept – Sputnik, Sofia Melniciuk. “Extremiștii continua sa detoneze bombe, sa atace populația civila și sa instige la violențe”, avertiza Barack Obama, anunțand incetarea operațiunii militare in Irak. Coaliția și-a indeplinit misiunea in țara și urma sa revina acasa. De atunci au trecut…

- Atat va costa intreținerea trupelor americane mutate din Germania SUA si Polonia au semnat sambata la Varsovia un acord de cooperare militara care va permite cresterea numarului soldatilor americani in Polonia, in cadrul planului Pentagonului de redistribuire a trupelor in Europa dupa retragerea a circa…

- Familia medicului pakistanez care a ajutat CIA sa dea de urma lui Osama bin Laden a cerut autoritatilor o decizie rapida in privinta apelului impotriva unei condamnari la 23 de ani de inchisoare, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Un nou mister in privința virusului Sars-Cov-2: sursa…

- Saptesprezece oameni au murit, vineri seara, cand un avion Air India Express, cu 190 de persoane la bord, s-a prabusit pe aeroportul din Kozhikide, in statul Kerala, au anuntat autoritatile indiene, citate de BBC.Aparatul, Boeing 737, care venea din Dubai, a derapat pe pista si fuselajul s-a…

- Avionul plecase din Djibouti si aducea ajutoare americane pentru populatia afectata de inundatiile catastrofale din ultima perioada. Din cauze necunoscute, pilotul nu a putut opri avionul in timp util pe pista de aterizare, acesta ruland in continuare pana cand din cauza obstacolelor a suferit daune…

- Reteaua Al-Qaida a pastrat legaturi 'stranse' cu talibanii in Afganistan si este 'in interesul sau pe termen lung' sa atace fortele occidentale din regiune, afirma un raport al Pentagonului, publicat miercuri, transmite AFP. Prin semnarea unui acord bilateral cu Statele Unite la sfarsitul…