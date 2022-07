Este o zi trista pentru fotbalul turdean, și nu numai. Fostul jucator și antrenor de la Arieșul Turda, Viorel Pintilie a decedat in cursul zilei de azi. Viorel Pintilie și-a dedicat aproape intreaga viața fotbalului, fiind atat antrenor la copii, cat și la echipa mare de la Arieșul Turda. Din pacate, acesta a decedat in [...] Articolul Zi trista pentru fotbalul turdean. A murit Viorel Pintilie apare prima data in TurdaNews .