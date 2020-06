Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi praznuiesc azi Duminica Mare sau Pogorarea Duhului Sfant.Numita si "cincizecimea" sau Duminica Rusaliilor, aceasta sarbatoare incheie ciclul pascal, la 50 de zile dupa Inviere.

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Inalțarea Domnului sau Ispasul. Timp de zece zile, credinciosii se saluta cu "Hristos s-a inaltat" si „Adevarat s-a inaltat”. Sarbatoarea este marcata joia, la 40 de zile de la Paste.

- Inaltarea Domnului nostru Iisus Hristos este una dintre cele 12 sarbatori domnesti. Ea a fost stabilita in amintirea zilei in care Mintuitorul a urcat la cer. Denumirea populara a sarbatorii – Ispas – provine de la cuvintul slav Spasiteli (Mintuitor). Inalțarea Domnului este sarbatorita in Joia din…

- Credinciosii ortodocși din întreaga lume și cei greco-catolici sarbatoresc Învierea Mântuitorului. Cea mai mare sarbatoare a crestinatatii îi gaseste și de aceasta data pe români cu mesele pline, dar într-un cadru restrâns, doar cu membrii familiei, departe…

- In lumea de azi plina de temeri, Invierea lui Hristos este bucurie pentru fiecare dintre noi, miracolul cel mai mare din istoria omenirii. Sarbatoarea sarbatorilor aduce lumina in suflet, victoria pe care Dumnezeu le-o da oamenilor, speranța vindecarii unei lumi in suferința. HRISTOS A INVIAT! dr. Viorica…

- Marcel Vela a anuntat ca Ministerul de Interne va veni in sprijinul Patriarhiei Romane pentru a distribui prescura de Paste si Sfanta lumina in noaptea de Inviere. "Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropita cu aghiazma si vin, numita Pasti, sfintita anul acesta in Joia Mare,…

- Catolicii și protestanții din intreaga lume se pregatesc sa celebreze in noaptea de sambata spre duminica Invierea Domnului, in condiții de izolare de neinchipuit cu doar cateva luni in urma. Va fi un Paște pe care creștinii il vor trai pe internet sau in fața televizoarelor, unde vor fi transmise ceremoniile…

- Crestinii ortodocși de stil vechi sarbatoresc azi Buna Vestire, cunoscuta in popor și sub numele de Blagoveștenie. Sarbatoarea este marcata de calendarul creștin pe data de 7 aprilie a fiecarui an și este dedicata Maicii Domnului, noteaza MOLDPRES. Este o sarbatoare cu data fixa, de la care incep sa…