Zi rece și ploioasă Joi, vremea se racește accentuat, iar cerul va fi predominant noros cu precipitații sub forma de ploaie, iar la munte precipitațiile sunt mixte. Soarele va rasari la ora 07:09. Vantul se va intensifica din nou, iar la munte va viscoli zapada. Spre seara, posibil sa se arate și soarele, ce va apune la ora 18:12. Temperaturile minime se vor situa intre 2 și 4 grade, iar maximele intre 5 și 6 grade. Vineri, se anunța o zi cu și mai multe precipitații. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

