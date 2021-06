Stiri pe aceeasi tema

- FCU CRAIOVA. Daca ieri a fost o zi solicitanta, deși n-au avut decat un antrenament, azi baieții lui Adrian Mutu au primit mingea și au intrat serios in antrenamentele tactice, cele in care antrenorul incearca sa-și creioneze ceea ce vrea sa joace echipa. Corespondența din Slovenia Dupa „chinul” de…

- FCU CRAIOVA. Jucatorii lui Adrian Mutu au avut parte azi de un antrenament extrem de solicitant. Chiar mai greu decat cel din prima zi intreaga de cantonament. Au avut de parcurs un circuit, cu 11 aparate diferite. Imaginile oferite sunt extrem de spectaculoase. ...

- Adrian Mutu (42 de ani) a condus un antrenament cu mingea in aceasta seara, in stagiul de pregatire pe care FCU Craiova il efectueaza in Slovenia. „Briliantul” testeaza un portar austriac, pe Armin Gremsl (26 de ani). FCU Craiova efectueaza un cantonament in Slovenia, la Zrece, o stațiune preferata…

- Nou promovata FCU Craiova a bifat cel de-al cincilea transfer din aceasta vara. Astfel, oficialii clubului oltean au obtinut semnatura lui Dominik Kovacic, un fundas croat de 25 de ani si 1.93 metri. Acesta a mai evoluat la Dubravka, Nk Zagreb, FC Lugano, FC Sherif Tiraspol, NK Siroki Brijeg, NK Lokomotiva…

- Adi Mutu i-a luat tare pe olteni din primele zile de cantonament. Jucatorii lui FCU Craiova nu se relaxeaza, avand antrenamente dure. Și acesta e abia inceputul cantonamentului care se va sfarși abia pe 9 iulie. Doar seara primei zile de cantonament a fost ușoara pentru oltenii lui Adrian Mutu. Primul…

- Echipa de fotbal FC U Craiova 1948, nou-promovata in Liga I, a perfectat patru meciuri amicale pentru stagiul de pregatire din Slovenia, potrivit Agerpres. Citește și: SURSE Posibil IMPLICAT in ATENTATUL TERORIST de la metroul londonez GASIT de SRI in Romania Echipa antrenata de Adrian…

- FC U Craiova 1948 se va reuni pe data de 11 iunie, sub comanda lui Adrian Mutu (42 de ani). Adrian Mutu a sunat adunarea in Banie. FC U Craiova 1948 se va reuni pe data de 11 iunie, urmand ca a doua zi sa efectueze și primul antrenament. Oltenii vor efectua un cantonament in țara, timp de o saptamana.…

- Adrian Mititelu Jr., conducatorul celor de la FC U Craiova, este incantat de numirea antrenorului Adi Mutu, informație dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro. „Consideram ca Adrian Mutu e la inceput de drum, la fel ca noi. Cred insa ca a ajuns la maturitatea necesara pentru a arata ce poate. Aveam nevoie…