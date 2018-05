Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara se pregatește pentru cea de-a XIV-a ediție a Nopții Muzeelor, care va oferi doritorilor acces liber la o serie de expoziții interesante, dar și la spectacole pline de farmec. The post Expozitii, spectacole si concerte in Noaptea Muzeelor appeared first on Renasterea banateana .

- Sambata, 19 mai, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui va participa la cea de-a XIV-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor. Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din Vaslui iși va deschide porțile pe timp de noapte pentru toți vizitatorii. Organizatorii va invita alaturi de ei pentru a participa la sarbatoarea,…

- Scena de o violenta iesita din comun a avut loc in Timisoara, intr-o cladire parasita de pe strada Maresal Constantin Prezan, in miezul zilei de vineri, 4 mai, in jurul orei 14.00, iar victima a murit noaptea trecuta. Pe fondul consumului de alcool, persoana fara locuinta a fost batuta cu pumnii si…

- Brigitte Nastase a venit cu piciorul plin de sange la club, in Mamaia, scrie cancan.ro. Asaltata de jurnaliști in fața localului, bruneta a uitat de julitura serioasa despre care doar ea știe cum a capatat-o. Soția lui Ilie Nastase a purtat o fustița mini, care i-a lasat la vedere picioarele lungi.…

- Polițiștii locali fac mereu verificari pentru depistarea persoanelor care abandoneaza deșeuri pe domeniul public, urmarind permanent acest fenomen. De asemenea, s-a constatat ca in aceasta perioada in care, pe parcursul desfașurarii campaniei de curațenie de primavara de catre societatea de salubrizare…

- Un timișorean s-a dovedit a fi omul potrivit la locul potrivit ieri, cand, datorita lui, un talhar a fost prins de polițiști. Barbatul de 45 de ani a sarit in ajutorul unei varstnice care a fost talharita pe strada Brandușei din Timișoara de un tanar de 20 de ani. Imediat dupa ce i-a smuls lanțul […]…

- Incident grav, marți seara, la Timișoara. Un barbat și-a dat foc in plina strada dupa ce s-a certat cu nevasta. Un barbat in varsta de 42 de ani s-a stropit cu benzina și și-a dat foc in fața altor persoane, alaturi de care locuia intr-o tabara improvizata din Timișoara. Barbatul, spun polițiștii, locuiește…

- Un sofer din Timisoara a trecut printr-o situatia strigatoare la cer, dupa ce a fost amendat de politisti pentru ca a mers pe banda a doua a drumului, la iesirea din Timisoara catre Lugoj, deoarece prima banda era in lucru, plina de gropi si semnalizata ca atare.