- Ziua Copilului este sarbatorita miercuri, 1 iunie 2022, in zona Casinoului din Parcul Central din Cluj-Napoca.Pe tot parcursul zilei, aici vor fi prezentate spectacole, concerte, intreceri sportive și o mare diversitate de ateliere, in cadrul evenimentului „1 iunie – Hai hui printre povești”. Participarea…

- Ziua de 1 Iunie va asteapta cu o multime de activitati Ateliere creative, activitati educative si distractive, muzica si dansuri, sport, personaje din povesti.Intre orele 9.30 14.00, toti copiii sunt asteptati in Piata ,,Mircea cel Batran" Piata Civica , pe strada Unirii si in Zona ,,3 fantani"., este…

- Pentru ca 1 iunie este zi libera atat pentru parinți, cat și pentru copii și este ocazia perfecta de a sarbatori Ziua Copilului prin diferite activitați, Primaria municipiului Buzau, impreuna cu Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, le-a pregatit buzoienilor mici și mari multe evenimente…

- Primaria Constanta a atribuit un contract de prestari servicii privind servicii de animatie pentru copii aferent proiectului Ziua Copilului pe 1 iunie 2022 Contractul care poate fi studiat in sectiunea "documente" a revenit societatii Alintutza SRL din Constanta, administrata de Gabriel Marinica Soare…

- De Ziua Copiilor, de 1 iunie, Copiii sunt așteptați cu drag și voioșie din plin la Consiliul Județean Timiș. Vor fi primiți la Palatul Administrativ cu jocuri, teatru, ateliere de creație și multe alte surprize. CJ Timiș, Teatrul „Merlin” și Muzeul Național de Arta Timișoara și-au dat mana in a le pregati…

- Urmeaza o zi plina de evenimente la Targul de carte Gaudeamus Radio Romania, organizat pana maine la Cluj-Napoca. Sunt programate intalniri cu scriitori, lansari de carte si alte manifestari culturale. Editura Scoala Ardeleana ne invita la o intalnire cu Corina Chiriac. Artista a scris o carte de memorii…

- In luna martie, pe langa spectacolele de Ziua Femeii, sportivii Clubului de Dans Sportiv Potaissa Turda au participat și la alte evenimente importante. Intre 18 și 20 martie, 10 sportivi alaturi de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Parlamentul se va intruni, luni, 4 aprilie curent, in ședința plenara. Parlamentul va examina candidaturile membrilor in Comisia independenta de evaluare a integritații candidaților la funcția de membru in organele de autoadministrare ale judecatorilor și procurorilor.