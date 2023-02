Zi plină de cutremure în Gorj! Ultimul a fost și cel mai puternic La ora 18:04:3, s-a produs in Gorj un cutremur cu magnitudinea 3,6, la adancimea de 15 km. 13 cutremure au avut loc in aceasta zi in Romania. Toate s-au produs in Oltenia, Gorj. Ultimul dintre ele, cel de la ora 18.04 a fost și cel mai mare. Cutremurul cu magnitudinea 3,6 i-a speriat iar pe oameni. Acesta s-a simțit in mai multe zone. S-a produs la 106km SV de Sibiu, 106km NV de Craiova, 140km V de Pitesti De asemenea, in urma cu doua ore a avut loc un alt cutremur. De data aceasta, seismul a fost unul slab, magnitudinea 2,4 The post Zi plina de cutremure in Gorj! Ultimul a fost și cel mai puternic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

