Zi plăcută și caldă pentru această dată Miercuri, temperaturile ridicate se mențin. Soarele rasare la ora 07:18. Noaptea cerul va fi mai mult senin, cu valori termice in creștere, iar pe timpul zilei va fi variabil. Pe alocuri, dimineața se va așterne ceața. La munte vantul va sufla cu intensitate și va viscoli zapada. Soarele va apune la ora 18:06. Maxima zilei va urca in jur de 12 grade. Joi, spre seara se va innora. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

