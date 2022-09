Zi plăcută cu cer variabil Miercuri, seria zilelor frumoase continua. Soarele rasare la ora 06:57. In zona noastra probabilitatea caderi precipitaților este redusa, dar se vor inregistra perioade cu nori. Noaptea temperaturile scad, dar pe perioada diurna vor continua sa creasca. Vantul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va urca spre 25 de grade. Vineri, soare și precipitații. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, zi insorita. Soarele rasare la ora 05:56. Dimineața posibil ca in unele zone, in deosebi depresionale sa se așterne ceața. Spre amiaza temperaturile vor crește semnificativ, astfel ca, indicele de temperatura-umezeala va atinge și va depași ușor pragul critic de 80 de unitați. Vantul va…

- Marți, fața de ziua anterioara, temperaturile vor urca ușor. Soarele rasare la ora 05:55. Dimineața va fi racoare, astfel ca, temperaturile se vor resimți in jurul valorii de 10 grade. Peste zi valorile termice vor crește simțitor. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab la moderat cu unele…

- Luni, la prima ora a dimineții va fi din nou racoare. Soarele rasare la ora 05:54. Vremea va fi frumoasa, cu cerul senin pe tot parcursul zilei. In zona noastra, temperaturile se anunța sub 30 de grade. Vantul va sufla cu unele intensificari doar la munte. Soarele va apune la ora 21:15. Valorile…

- Marți, cerul va fi senin și variabil. Soarele rasare la ora 05:48. Pe timpul nopții și dimineața, temperaturile se situeaza sub mediile anuale, iar izolat se va inregistra ceața. La munte e posibil sa cada averse insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele va apune…

- Miercuri, temperaturile se incadreaza in mediile anuale caracteristice datei din calendar. Soarele rasare la ora 05:36. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari temporare, mai ales in zonele inalte. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele va apune la ora 21:21. Maxima zilei va urca spre 25…

- Marți, temperaturile vor scadea cateva grade fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:36. In zona noastra vremea se anunța in general frumoasa. In zona montana vremea va fi schimbatoare și va ploua, iar vantul va sufla cu intensificari. Soarele va apune la ora 21:20. Maxima va urca spre…

- Joi, se va resimți o ușoara scadere a temperaturilor. Soarele rasare la ora 05:37. Cerul se va innora treptat, iar spre a doua parte se vor aștepta precipitații insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 21:17. Maxima…

- Joi, se va resimți o ușoara scadere a temperaturilor. Soarele rasare la ora 05:37. Cerul se va innora treptat, iar spre a doua parte se vor aștepta precipitații insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 21:17. Maxima…