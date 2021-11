Zi noroasă de noiembrie Vineri, in zona noastra, temperaturile sunt specifice acestei perioade. Soarele rasare la ora 07:40. Ceața și norii vor domina intreaga zi, iar meteorologii anunța ploi locale. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini inalte se va depune zapada. Vantul va sufla moderat cu intensificari in zonele de deal și munte. Soarele va apune la ora 16:50. Minimele zilei se vor incadra intre -2 și 1 grad, iar maximele intre 5 și 7 grade. Sambata, mercurul in termometre va caștiga cateva grade, cu plus. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

