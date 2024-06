Stiri pe aceeasi tema

- Sudul și sud-vestul țarii se afla astazi, 18 iunie, sub cod galben de canicula. Atenționarile se extind maine, 19 iunie, in toata țara, cu excepția litoralului, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit meteorologilor, in Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum și…

- Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați de apa insemnate in Moldova, in cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei și al Olteniei. Avertizarea este valabila de la ora 10:00 pana la ora 23:00.

- Astazi, Moldova se bucura de o zi predominant insorita, cu cerul variind intre senin și parțial noros. Conform Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cel mai semnificativ aspect al prognozei este lipsa precipitațiilor, ceea ce sugereaza o zi excelenta pentru activitați in aer liber.

- Meteorologii au anunțat marți, 21 mai, ca un alt val de praf saharian va ajunge deasupra Romaniei, incepind din aceasta seara și va putea fi vazut mai ales in regiunile vestice si sud-vestice, probabil și in Moldova. Astfel, in perioada 21-22 mai, circulația aerului, predominant sud-vestica, va favoriza…

- Astazi, Moldova se confrunta cu o zi predominant innorata, cu o tendința de incalzire treptata pe parcursul zilei. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, se așteapta o creștere a probabilitații de precipitații spre seara.

- Astazi, Moldova se bucura de o vreme predominant insorita, cu ocazionale innorari temporare. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, este posibila apariția unor precipitații slabe in unele regiuni.

- Moldova se bucura astazi de o zi predominant insorita, cu cerul variind de la senin la parțial noros. Conform Serviciul Hidrometeorologic de Stat, este de așteptat ca vremea sa ramana uscata pe tot parcursul zilei, fara precipitații.

- Meteorologii au emis, vineri dimineața, o avertizare Cod galben de vant pentru județe din Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, valabila pana la ora 18:00. Rafalele vor depași 90 de km/h in Carpații Orientali.